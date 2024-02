Zahl der MRT steigt pro Jahr um sieben Prozent, horrende Preisunterschiede

Das will die Ärztekammer so nicht gelten lassen. Für alle Kassen betrage der MRT-Tarif derzeit 178 Euro, im Schnitt kämen die Ärzte auf 150 Euro pro MRT, sagt Klaus Wicke, Fachgruppenobmann Radiologie in der Ärztekammer. 178 Euro, das ist aus der Sicht vieler Patienten ein Schnäppchen. Wer über die Privatversicherung abrechnet oder Selbstzahler ist, findet auf den Honoraren weit höhere Beträge. „Auch wenn ein MRT 800 Euro kostet, kostet das das Gesundheitssystem nicht mehr, weil die Patienten oder die Versicherung zahlt“, weist Wicke die Kritik Czypionkas zurück.

Die Zahl der MRT-Kassenstellen sei in Tirol seit Jahren gleich. Die Ärztekammer bemühe sich schon lange, in Kitzbühel oder Telfs im niedergelassenen Bereich zwei weitere Kassenstellen zu bekommen. „Bis dato ohne Erfolg.“ Auf der anderen Seite habe so gut wie jedes Spital eines oder mehrere MRT-Geräte. Mit der Zahl der MRT-Geräte steige auch die Zahl der Untersuchungen. Für Tirol kann Wicke keine Zahlen vorlegen. „Aber weltweit steigt die Zahl der MRT-Untersuchungen pro Jahr zwischen sechs und sieben Prozent an. Und das seit 30 Jahren.“