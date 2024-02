Job für Tiroler „Beatles“-Fans: „Groupies" für Musical am 1. März in Innsbruck gesucht

Innsbruck – Begeistert kreischen sollte man ganz gut können, ein Faible für die Musik der Beatles haben und zwischen 18 und 23 Jahre alt sein. So steht es in der Ausschreibung des Veranstalters COFO Entertainment, der für die Inszenierung des Beatles-Musicals „all you need is love“ verantwortlich ist. Dieser sucht derzeit Statisten, die bei der Show am 1. März als Groupies der Superband in der Dogana im Congress Innsbruck mit dabei sein wollen.