Glückliches Duo: Auch TI gewann den Grunddurchgang, Hypo blieb ungeschlagen

Innsbruck – „Wir sind richtig stolz. Es war eine tolle Arbeit von Trainer Roe Hernandez und allen voran auch von den Mädls“, war TI-Obmann Michael Falkner am Sonntag aus dem Häuschen. Seine Damen gewannen durch den 3:0-Heimsieg in der USI-Halle gegen die Erzbergmadln Trofaiach/Eisenerz erstmals den Grunddurchgang in der Austrian Volley League.

„Man muss die Leistung über einen so langen Zeitraum erst einmal abrufen“, zog Falkner seinen Hut und saß mit den erfolgreichen Volleyballerinnen am Samstag noch bei Kuchen und Prosecco zusammen. Im Viertelfinale (best of three) wartet nun Hartberg. Weil die TI im Cup-Finale am 24. Februar auch noch auf Klagenfurt trifft, blicken die Tirolerinnen auf eine bisher perfekte Saison zurück.