Frau bekam bei Faschingsball in Kössen Schläge auf den Hinterkopf

Kössen – Es war gegen 1.30 Uhr, als eine 35-Jährige Österreicherin in der Nacht auf Dienstag bei einem Faschingsball im Veranstaltungssaal Kaiserwinkl in Kössen mehrere Schläge auf ihren Hinterkopf spürte. Sie habe gerade mit einer Freundin gesprochen, den Angreifer daher nicht erkennen können, berichtet die Polizei. Die Frau habe lediglich bemerkt, dass zwei oder drei Burschen in ihrer Nähe in Handgreiflichkeiten verwickelt waren.