Wirtschaftskammer akzeptiert Fernpass-Maut, fordert aber Nachbesserung

Wirtschaftskammer rückt mit Forderungen von ihrem kategorischen Nein zur Maut am Fernpass ab. Die Bürgermeister im Außerfern finden wenig Gefallen an einem Scheiteltunnel.

Innsbruck, Reutte – Noch vor einem Jahr tönte es von der regionalen Wirtschaft im Außerfern sowie in den Bezirken Landeck und Imst ganz klar in eine Richtung: Nein zur Maut am Fernpass. Schließlich werden massive Wettbewerbsnachteile befürchtet. An dieser Haltung hat sich nichts geändert, doch zähneknirschend akzeptieren die Kammerfunktionäre heute die für 2028 geplante Einführung einer Maut am Fernpass. Sie soll mit geschätzten Einnahmen von 50 Millionen Euro jährlich die notwendige zweite Röhre des Lermooser Tunnels sowie den Fernpassscheiteltunnel finanzieren.

Bereits am 23. Jänner hat die Wirtschaftskammer ihre Stellungnahme dazu abgegeben, wenige Tage später hat die schwarz-rote Landesregierung ihr Fernpass-Paket mit der Maut präsentiert. Am Dienstag endete die Stellungnahmefrist. Wirtschaftskammerpräsidentin Barbara Thaler und ihre Kammerobleute Josef Huber (Imst) bzw. Christian Strigl (Reutte) fordern deutliche Nachbesserungen. „Fest steht, dass die geplante Bemautung der Fernpass-Strecke weitreichende negative Konsequenzen für die regionale Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Bezirke haben würde. Diese gilt es bestmöglich abzufedern“, sagt Thaler. So müssten dringend alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Belastung sowohl für Betriebe als auch Pendlerinnen und Pendler aus den oder in die Bezirke Reutte und Imst so gering wie möglich zu halten. Unabdingbar ist für die Kammerpräsidentin die Digitalisierung der Maut – auch um Staus zu verhindern.

Die negativen Auswirkungen durch die Einführung einer Maut müssen abgefedert werden. Barbara Thaler (Wirtschaftskammerpräsidentin)

Günstigere Tarife gefordert

Vor allem bei den Mauttarifen spricht sich die Wirtschaft für eine deutliche Reduktion der angedachten Höhe aus. „Dazu könnte auch die Einführung eines Tagestickets beitragen. Dieses wäre wohl insbesondere für Tagesausflügler sehr interessant und würde die Belastung durch die Maut auf ein verträgliches Maß reduzieren“, wie es heißt.

Eine weitere Forderung betrifft die Verwendung der Mauteinnahmen, die zum Teil auch den betroffenen Regionen zugutekommen sollen. Dazu Huber: „Es muss sichergestellt werden, dass die Einnahmen aus der Maut innerhalb der Region bleiben und für die Instandhaltung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur verwendet werden.“

Die Einnahmen aus der Maut müssen innerhalb der Region bleiben. Das ist eine Kernforderung. Josef Huber (Obmann Wirtschaftskammer Imst)

Eine deutliche Warnung richtet die Wirtschaftskammer an die Landespolitik. Das Modell Fernpass dürfe keineswegs Schule machen. „Aktuell sind die Bestimmungen, die eine Einhebung von Maut- und Benutzungsgebühren ermöglichen, sehr allgemein formuliert und würden schon jetzt auf eine Vielzahl von Landesstraßen in Tirol − insbesondere jene in die touristischen Täler − zutreffen“, verlangt Präsidentin Thaler dringend Klarstellungen. Die Anwendungsmöglichkeit von Mauteinführungen sollen entsprechend eingeschränkt und letztlich nur in berechtigten Ausnahmefällen ermöglicht werden. (pn)