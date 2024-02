Benefits mit Attraktionen: Die „Pitz Member Card“ geht ins zweite Jahr

Wenns – Wie kann man die Mitarbeitenden möglichst für einen – vielleicht auch abgelegenen – Arbeitsplatz begeistern? Dieser Frage ging man in den vergangenen Jahren beim TVB Pitztal nach. Eine der möglichen Antworten wurde im Sommer des Vorjahres gegeben. Und in Form der „Pitz Member Card“ geboren: Es geht darum, den Mitarbeitern Benefits im Tal zu bieten. Und zwar in Form von Gratiszutritten und Rabatten. Schon im Sommer wurde das Ticket eifrig genutzt. Und auch in der laufenden Wintersaison wurden mittlerweile 630 Karten ausgegeben.