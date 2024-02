Fernpasspläne der Landesregierung: Ungeliebter „Scheitel“ wird von Bürgermeistern mitgetragen

BM Günter Salchner nennt es „160 Millionen für drei Minuten Zeitersparnis“. Für den Bichlbacher Gemeindechef Stefan Schwarz ist es ein „Bau in der Pampa, aber keine Hilfe für die Menschen, die unter dem Verkehr leiden“. BM Richard Baldauf (Heiterwang) verweist auf die „Vogelperspektive. Da würden mir weitaus effektivere Verbindungen einfallen.“ Und Stefan Lagg in Lermoos steht „bekannterweise nicht hinter dem Scheiteltunnel. Es gibt an der Strecke ein Dutzend Projekte, die alle wichtiger sind, aber ...“

Und dieses „Aber“ eint dann doch die allermeisten Bürgermeister. „Für eine neue Maut braucht es laut Wegekostenrichtlinie eine Verbesserung außerhalb des Ortsgebietes. Das ist halt der Fernpasstunnel. Und nicht die Röhre Lermoos II. Dieser Tunnel besteht ja schon“, weiß BM Lagg. Allesamt hoffen die Dorfchefs, mit den Mauteinnahmen nun andere wichtige Projekte an der Strecke in Gang zu bringen. Endlich passiere etwas. Im März kommt es zum Treffen mit dem Landeshauptmann.

Für Lermoos geht es neben dem Bau von „Röhre Lermoos II“ gleich um den Bau einer kompletten Nordumfahrung, um den wachsenden Verkehr aus Richtung Garmisch aus dem Ort zu bringen. Bichlbachs Bürgermeister – „die Leute im Ort sind extrem belastet“ – kokettiert mit dem Bau eines Sekundärwegenetzes für Einheimische von der Hurt in Breitenwang bis zum Fernpass. Zudem müsste die B179 bei Lähn/Wengle eingehaust und Bichlbach auf der Nordseite mittels Tunnels umfahren werden. Bichlbach und Heiterwang hoffen auch auf einen Ausbau am Katzenberg, um den Hängebrücken-Rückstau, der die Menschen in den Orten einsperre, in den Griff zu bekommen. BM Baldauf wartet zudem schon hart auf ein Abfahrverbot.