Alte und neue Diskriminierung: „Der ko jo ka Tiroler sein“

Der Wörgler Aaron Peterer arbeitet für das Anne Frank Haus in Amsterdam. Sein Ziel ist, auf die Gefahren von Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung aufmerksam zu machen. „Man muss die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lebensrealität abholen“, meinte er im Gespräch bei „Tirol Live“. Er kann auch selbst von Diskriminierung und Rassismus berichten. Sein Vater ist Tiroler, seine Mutter Südafrikanerin. Was er etwa in seiner Schulzeit erlebt hat, erzählte er im Talk mit Moderatorin Jasmine Hrdina.