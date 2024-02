Reden, Attacken und markige Sager: Das war der politische Aschermittwoch in Österreich

Am Mittwoch luden FPÖ, ÖVP und SPÖ zum traditionellen politischen Aschermittwoch ein. Während es bei Herbert Kickl (FPÖ) gewohnt deftig zuging, präsentierte sich Karl Nehammer (ÖVP) mit einem „Spezialgast“, während für Andreas Babler (SPÖ) die Kraft in der Mitte sucht.

Ried im Innkreis, Klagenfurt, Kobenz – Der Aschermittwoch der FPÖ in Ried war einmal mehr ihr Tag der Abrechnung mit dem politischen Mitbewerb. Vor 2000 Anhängern trat Parteichef Herbert Kickl ans Rednerpult, um dann vor allem eines zu tun: sich als neuer Bundeskanzler in Stellung zu bringen und zugleich die Anti-Kickl-Allianz mit gewohnt markigen Sprüchen abzuwatschen. Um die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingemahnte Besonnenheit der Worte scherte er sich nicht.

Nachdem Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei seiner Präsentation des Österreich-Plans Ende Jänner in Wels das Duell um die Kanzelschaft mit „er oder ich“ eingeläutet hat, schoss sich „Er“ in Ried auf das „Ich“ ein. Der mit Herbert-Rufen vom Publikum, darunter die Ehrengäste EU-Abgeordneter Harald Vilimsky und der dritte Nationalratsabgeordnete Norbert Hofer, empfangene „künftige Volkskanzler“ legte gleich los: „Der Hauptdarsteller in Wels war ja auch ich“. Dort habe sich aber auch gezeigt: „BKA heißt Bundeskopieranstalt, die ÖVP ist die Partei, die alles kopiert und nichts kapiert“.

BKA heißt Bundeskopieranstalt, die ÖVP ist die Partei, die alles kopiert und nichts kapiert Herbert Kickl (FPÖ)

„Anti-Kickl-Allianz„ der „Volksverräter“

Erneut rechnete er mit der „Anti-Kickl-Allianz“ ab, bezeichnete sie wieder als „ein Bündnis der Volksverräter“. „Ein Fahnderl im Wind ist Werner Kogler“, hielt er dem grünen Vizekanzler vor. Und „Nehammer und Bundeskanzler passt auch nicht zusammen“, das sage ihm der „Hausverstand“. Für den Kanzler hatte er dann noch einen Vierzeiler mitgebracht: „Herr Nehammer hat ein Problem, normal nennt er rechtsextrem, der Grund dafür ist klar: Angst, Alk und Psychopharmaka.“.

„Remigration ist Trumpf“, setzte er demnach den Fokus in der Asylpolitik, denn gegen einen „Geh-Heim-Plan“ sei „gar nichts einzuwerfen“. Im Nachbarland werde man daher „eine sehr, sehr starke Alice brauchen“, damit Deutschland wieder zum Wirtschaftswunderland werde, streute er der AfD-Politikerin Alice Weidel Rosen.

Den roten Politkonkurrenten SPÖ-Parteichef Andreas Babler sehe er als “einen Streber und einen braven roten Ministranten“ und nicht als "Revoluzzer: „Rückstandlos verglühen, bevor man gebrannt hat“, fiel ihm ein.

In Bezug auf Van der Bellens mahnende Worte spielte er den Ball an den Bundespräsidenten zurück, indem er ihm dessen Einteilung in das „gute Wir“ und den „bösen anderen Impfgegnern“ zur Coronazeit vorhielt. Und heute sei der Bundespräsident ein "Neutralitätstintenkiller, der uns in die NATO hinein manövrieren will."

Aber auch Attacken gegen das in der FPÖ so unbeliebte Gendern bekamen die Zuhörer vorgesetzt. So versprach Kickl, dass es bei ihm keine sechs Minuten dauern werde, bis das große Binnen-I abgeschafft ist, wofür Nehammer sechs Jahre gebraucht habe.

Nehammer mit deutschem „Stargast“

In Klagenfurt hat am Abend auch die ÖVP ihren Politischen Aschermittwoch zelebriert. Laut Partei waren mehr als 1000 Gäste gekommen. Bundeskanzler Karl Nehammer soll im Lauf des Abends ebenso eine Rede halten, wie der ehemalige deutsche Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), der seine Rede unter das Thema „Europa in einer Welt des Umbruchs - krisengebeutelt oder chancengetrieben?“ stellen wird.

Der deutsche Ex-Minister, der sich abseits des Rednerpultes über die Bühne bewegte, startete mit einem launischen Bericht über seine Bahnfahrt durch Deutschland ("Inferno") und Österreich ("Paradiso"). Ernster leitete er über in eine Welt, in der „Unordnung herrscht, Terrorgefahr, Klimawandel, und die Frage, was bedeutet die unfassbare Wucht der neuen Technologien“. Man komme einer Lösung nur näher, „wenn wir die Dinge nicht gegeneinander ausspielen“, so Guttenberg.

"Wir haben ein Interesse, dass ein funktionierendes Europa eine Stimme auf diesem Globus ist und nicht zerrieben und zermahlen wird, zwischen Faktoren und Kräften, die an Gewalt und Intensität gewonnen haben", gab sich der ehemalige CSU-Politiker kämpferisch. Es seien in letzter Zeit "unfassbar viele Unberechenbarkeiten" hinzugekommen: "Indien, viele Länder, die man gar nicht auf der Karte hat und die plötzlich geopolitische Kraft haben. Plötzlich hat ein haschpfeifenrauchender Elon Musk so viel Kraft in den Händen, wie früher ganze Regierungen."

Lob kann von dem deutschen Ex-Minister auch für Karl Nehammer. Dieser sei für seine Reise nach Kiew und Moskau gescholten worden. Aber: "Das war wichtig, notwendig und mutig. Dass man dann feststellt, dass man bei einem menschenverachtenden Zyniker nichts ausrichtet, gut - aber man hat es versuchen müssen."

Zum Abschluss stärkte er noch Nehammer den Rücken: Einige Dinge, wie das Wirtschaftswachstum, würden in Österreich besser laufen als in Deutschland. Österreich sei auch in der EU eine Stimme, die gehört werde. Und: "Karl Nehammer ist einer der wenigen vernunftbegabten europäischen Staatsmänner." Er schloss mit einem Tipp: "Traut euch doch einfach, einmal ein paar Dinge zu sagen und zu senden, die positiv sind. Je mehr man empfänglich ist für Dinge, die negativ sind, desto mehr bauen wir die Brücken für die Höckes und Kickls dieser Erde."

Traut euch doch einfach, einmal ein paar Dinge zu sagen und zu senden, die positiv sind. Karl Theodor zu Guttenberg

Nehammer, der mit Standing Ovations auf die in rot-weißes Licht getauchte Bühne geklatscht wurde, kündigte etwas Anderes als eine "launige Rede" an. Vielmehr wolle er sich konzentrieren „auf das, was uns weiterbringt, was uns dazu bringt, zu gestalten und nicht zu spalten.“

Nach einem Exkurs in die Europapolitik leitete Nehammer über zu seinem Ende Jänner präsentierten "Österreichplan" und verwies auf aus seiner Sicht erfolgreiche Projekte, wie die ökosoziale Steuerreform. „Die Realeinkommen sind gestiegen trotz schwieriger Lage. Und die kalte Progression, den schleichenden Lohnfraß, haben wir abgeschafft“" Während andere "sowieso alles schwarz" malen würden, sei man den Menschen „Zuversicht, Mut und Leistung"“schuldig. Überstunden sollten generell steuerfrei sein und Bürokratie gehöre zurückgedrängt, Kinderbetreuung in den Mittelpunkt gestellt.

Man müsse aber auch zu Fehlern stehen, zu "Sachen die verschlafen wurden", sagte Nehammer: „Wir müssen den Leuten zuhören, die ewig warten auf einen Facharzttermin.“ Es gebe einen Mangel an Pflegepersonal und Ärzten. Dass man dieses Thema Ernst nehme, beweise man etwa mit den neuen Kassenarztstellen, für die es viel mehr Bewerber gebe.

In der Frage der Migration betonte Nehammer seine Abgrenzung von „denen, die an den radikalen Rändern stehen“. Diese würden mit falschen Versprechungen arbeiten, „die gut klingen aber nie funktionieren werden“. Man dürfe ihnen gegenüber aber nicht mit erhobenem Zeigefinger dastehen, sondern "sagen, was ist". Der Bereich der „über 1.000 Jahre alten christlich-jüdischen Tradition, der Grund- und Freiheitsrechte und Kultur“ gehöre so definiert, „dass ihn eben nicht die Extremisten definieren“. Großes Thema sei die „Leitkultur für die, die zu uns kommen: Entweder annehmen oder wieder das Land verlassen.“

„Wir haben eine Verpflichtung: Der politischen Mitte die Bedeutung zu geben, die sie hat"“ leitete Nehammer zum Ende seiner Rede über. „Es ist die Mitte der Vernunft, der Pragmatik, der Solidarität und der Klarheit, Probleme anzusprechen. Wir brauchen keine Extremen für vernünftige Politik. Spalten wir nicht, gehen wir es gemeinsam an.“

Wir brauchen keine Extremen für vernünftige Politik. Spalten wir nicht, gehen wir es gemeinsam an. Karl Nehammer (ÖVP)

SPÖ sammelt Mut

Auch die SPÖ lud zum politischen Aschermittwoch in die Obersteiermark West gerufen – in die Heimat von Nationalratsabgeordneten Max Lercher. Seiner Einladung nach Kobenz folgten mehr als 500 Gäste. Während im Vorjahr noch Hans Peter Doskozil, für den Lercher bei der SPÖ-internen Abstimmung gekämpft hatte, der prominenteste Redner war, so stand diesmal Doskozils damals siegreicher Gegenkandidat und nunmehrige SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler am Rednerpult.

Doch davor wurde noch gemeinsam der Bieranstich über die Bühne gebracht und Lercher stimmte auf Babler ein: „Aschermittwoch ist nicht immer ganz korrekt. Er lebt vom Satirischen. Ich versuche immer korrekt zu sein und entschuldige mich gleich vorab, wenn es nicht immer gelingt.“ Und er hielt inne, der Bundespräsident habe dazu aufgefordert: „Und er hat Recht: Wir haben als Politiker Vorbildwirkung. Aber so lange nicht geklärt ist, wer beim Opernball den Rauchmelder ausgelöst hat, muss er mir das nicht erklären.“

Es folgte Lerchers gewohnt spitze Zunge beim Rundumschlag gegen die Bundesregierung und die anderen Parteien im Nationalrat: „Ich habe mir nie was von (Karl, Anm.) Nehammer und (Werner, Anm.) Kogler erwartet, aber zumindest eine Affinität zu den Bierpreisen, aber nicht einmal da haben sie eingegriffen. Das tat weh. Bevor es Marco Pogo tut, lieber Andi: Wir brauchen einen Bierpreisdeckel in dieser Republik“, forderte Lercher Babler zum Handeln auf.

Babler sieht ÖVP „entfremdet“

Es folgte Babler, der als Einstieg einen Witz darbrachte: „Landeshauptfrau (Johanna, Anm.) Mikl-Leitner sagte in der Pressestunde am Sonntag, es wird keine Koalition mit der Kickl-FPÖ geben. Pointe Ende.“ Danach holte er in seiner Rede ebenfalls gegen ÖVP und FPÖ aus: „Die ÖVP ist nicht die bürgerliche, sondern die burgerliche Partei. Sie sind nicht gesund, aber billig - die Hamburger.“

Die ÖVP ist nicht die bürgerliche, sondern die burgerliche Partei. Sie sind nicht gesund, aber billig - die Hamburger. Andreas Babler (SPÖ)

Die ÖVP sei „entfremdet von den Lebensrealitäten“. Das sei auch der Grund, warum Caritas und Kirche mittlerweile lieber mit der SPÖ gehen würden als mit der ÖVP. Die Volkspartei lasse die Teuerung "ganz brutal durchrauschen". Babler kritisierte die Vermögenskonzentration und, dass Manager teilweise das 80-fache der Arbeiter verdienen - ein Plädoyer für die Vermögenssteuer folgte.

Kickl ein „Angstbeißer“

FPÖ-Chef Herbert Kickl ist für Babler ein „Angstbeißer“: „Im tiefsten Inneren unsicher. Er nimmt alles als persönliche Drohung auf und versucht das mit Gekläffe zu überspielen. Wenn er Angst hat, schnappt er zu: Das Problem ist aber, der bellt nicht nur Einbrecher an, er beißt auch die Nachbarin, die Postlerin oder die eigenen Leute. Das ist Herbert Kickl." In seiner Zeit als Innenminister gab es eine „Fantasie-Uniform und er hat sich ein paar Pferderl zugelegt.“ Es sei aber gefährlich, wenn er sich verwirklichen könne: "Ein drittes Mal Blau-Schwarz können wir uns nicht mehr in diesem Land leisten."