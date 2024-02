Schweißarbeiten an Fahrzeug sorgten für Großeinsatz in Telfs

Telfs – Am Mittwoch gegen 12 Uhr kam es in einer Garage eines Mehrparteienhauses in Telfs zu einem Fahrzeugbrand. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 73-jähriger Österreicher bei seinem Fahrzeug mit Schweißarbeiten beschäftigt. Dabei ist es vermutlich zum Funkenflug gekommen, wobei ein Funke die Sitzpölster entflammt haben muss. Versuche des 73-Jährigen den Brand selbstständig zu löschen schlugen fehl.