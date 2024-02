Betrug mit Wertkarten: Anrufer zockte Trafikangestellte in Rum ab

Rum – Am Vormittag des 10. Februar erhielt eine Trafikangestellte in Rum einen Anruf von einer vermeintlichen Angestellten der Firma, die angab, die in der Trafik zum Kauf angebotenen Wertkarten zu verwalten. Im Laufe des Gespräches gelang es der Anruferin die Angestellte dahingehend zu täuschen, indem sie erzählte, dass es angeblich ein Problem mit der Gültigkeit sämtlicher Wertkarten in der Trafik gäbe.