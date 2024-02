Bargeld und Tresor gestohlen: Diebe trieben in Hotel in Neustift ihr Unwesen

Neustift im Stubaital – In Neustift im Stubaital waren in der Nacht auf Mittwoch Diebe unterwegs. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, brachen bisher unbekannte Täter in ein Hotel in Neustift im Stubaital ein. Die Diebe stahlen dabei Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie einen etwa 25 Kilo schweren Tresor. Insgesamt, so Polizei, beläuft sich die Schadenssumme auf über tausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. (TT.com)