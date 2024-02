Neuer Blick auf alten Barock im Wien Museum

Das Wien Museum entdeckt Fischer von Erlach neu. Und Werner Feiersinger hilft mit.

Wien – Wer durch Wien wandert, kommt mit ihm ganz unweigerlich in Kontakt. Die großen kaiserlichen Monumente des barocken Wien – mit dem Schloss Schönbrunn, dem Winterpalais des Prinzen Eugen, der Hofbibliothek also die großen Touristen-Hotspots – gehen auf Johann Bernhard Fischer von Erlach zurück. Gebaut hat der 1656 geborene Architekt auch die Wiener Karlskirche, der seit Kurzem besondere Aufmerksamkeit zuteilwird. Sie wird mit einer Installation von Cerith Wyn Evans nicht nur zeitgenössisch bespielt, sondern vom Wien Museum nebenan auch zeitgenössisch untersucht. Die erste Sonderschau des frisch eröffneten Hauses am Karlsplatz nimmt Fischer von Erlach und seine Bauten in den Fokus – das macht schon allein aufgrund der Nähe zur Karlskirche Sinn. Aber auch weil Fischer von Erlach einer der interessantesten Architekten seiner Zeit ist. Zu einer neuen Perspektive auf den alten Barock verhilft jetzt zudem der Tiroler Künstler Werner Feiersinger.

Aber zuerst zurück zu Fischer von Erlach: In der Sonderschau, für die nun anders als in der Dauerausstellung des Wien Museum auch Eintritt fällig wird, wandert man in neun Kapiteln durch das Leben des Barockarchitekten. Von der Inspiration aus Rom (klar, Bernini und Borromini) zu den Gartenpalästen und Fischer von Erlachs eigenwillig organischen Entwürfen weiter nach Salzburg und rein in die Dreifaltigkeitskirche.

Bevor man sich in Entwurfszeichnungen, Objekten und anderem Anschauungsmaterial den Wiener Stadtpalästen widmet, trifft man auf ein weiteres Hauptwerk. Abseits der realen Baustellen entwarf Fischer von Erlach mit dem „Entwurff Einer Historischen Architectur“ in Buchform nichts weniger als eine reich bebilderte Weltgeschichte der Baukunst. Fünf Bände versammeln Kupferstiche, u. a. von den sieben Weltwundern der Antike, und liefern ausführliche Erläuterungen. Das moderne Momentum: Fischer von Erlach nahm auch türkische, arabische oder ostasiatische Bauwerke, etwa Brücken oder Tempelanlagen, mit auf. Ebenso wie ein ganzes Kapitel über antike und barocke Gefäße – dieser Weitblick war für seine Zeit einzigartig.

Besonders wird die Sonderausstellung, die zwar reich ausgestattet, am Ende aber auch überraschend textlastig gerät, letztlich durch Werner Feiersinger. In großformatigen Fotografien nähert sich der gebürtige Brixlegger dem Schaffen des Barockarchitekten auf ganz persönliche Art. Er liefert keine perfekte Architekturfotografie ab, sondern überzeugt mit dem künstlerischen Blick, dem auf Stimmungen und überraschende Details. Das Publikum wird neugierig. Selbst nach der eigenen Perspektive zu suchen. Das kann man nach dem Museumsbesuch ja gleich in der benachbarten Karlskirche. (bunt)