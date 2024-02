Schwerer Unfall am Innsbrucker Hauptbahnhof: 37-jähriger Radfahrer kam unter Lkw

Innsbruck – In Innsbruck kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Fahrradfahrer von einem 53-jährigen Lkw-Fahrer erfasst wurde.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei an der Kreuzung Südtiroler Platz/Brixner Straße. Der Fahrradfahrer fuhr auf der Bruneckerstraße in Richtung Süden zu der mit einer Ampel geregelten Kreuzung mit dem Südtirolerplatz, als es nach dem Umschalten der Ampelanlage auf Grünlicht zu einer Kollision mit dem LKW kam.

Dabei wurde der Fahrradfahrer ersten Erhebungen zufolge vom dahinter anfahrenden LKW touchiert, stürzte dadurch nach links und wurde einige Meter mitsamt dem Fahrrad mitgeschleift. Der 37-Jährige erlitt laut Polizei Schürfwunden an Händen und am rechten Unterschenkel. Er wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht.