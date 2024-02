Scheibenschlagen, Kabarett und Konzerte: Das ist am Wochenende los in Tirol

Der Fasching ist zwar vorbei, doch auch zu Beginn der Fastenzeit ist viel los in Tirol. Sportevents sind dabei genauso zu finden wie zahlreiche Konzerte und Kabarettveranstaltungen. Auch die Dorftheater starten schön langsam in die Saison. Von Jung bis Alt ist bei unseren Event-Tipps für alle was dabei.

📅 FREITAG (16. Februar)

Nacht-Skitourenlauf der Naturfreunde Schwaz

Skitourenfans aufgepasst – am Freitag geht's beim 12. Nacht-Skitourenlauf der Schwazer Naturfreunde steil zur Sache. Gestartet wird bei der Kellerjochbahn (Liftstation Grafenast) und dann geht's mit Tourenskiern oder auch auf Schneeschuhen zum Hecherhaus – entweder im Team oder einzeln. Start ist um 19 Uhr. Anmeldung und Infos HIER.

Premiere „Jeeps“ in Innsbruck

Übers Erben wird nicht gerne gesprochen. Bei der Premiere von Nora Abdel-Maksouds neuer Komödie „Jeeps“ wird hier allerdings Klartext geredet – und direkt gnadenlos umverteilt. Im Szenario einer Erbschaftsreform wird die gesellschaftliche Verteilungsdebatte ins Visier genommen. Die Premiere ist am Freitag um 20 Uhr im Freien Theater BRUX in Innsbruck. Mehr dazu HIER.

Amerikanische Musik in Fügen

Folk, Blues, Southern Soul, karibische Rhythmen und Gospelmusik vereint der texanische Singer-Songwriter Douglos Linton und seine Plan Bs am Freitag um 20 Uhr im FeuerWerk in Fügen. Mehr dazu HIER.

Theaterpremiere in St. Veit im Defreggental

Herzhaftes Lachen ist angesagt, wenn der Theaterverein St. Veit auf der Bühne sein Können zum Besten bringt. Im Stück „Ein Guru für Do-Ping“ dreht sich alles um KFZ-Meister Günther, dessen Leben schlagartig aus den Fugen gerät, als seine Schwägerin Edda ungeplant anreist und gleichzeitig asiatische Mönche behaupten, dass ein Orakel ihn als ihren nächsten Guru auserwählt habe. Premiere der Komödie ist am Freitag um 20 Uhr. Kartenreservierungen unter 0681 812 308 29. Alle weiteren Termine HIER.

Chorkonzert in Absam

Stimmungsvolle und klangstarke A-Capella-Musik geben zwei Chöre beim Konzert „Begegnung“ in der Pfarrkriche St. Josef in Absam-Eichat am Freitagabend zum Besten. Neben dem Chor Stimmsalz treten The Gents, ein zwanzigköpfiges Ensemble aus den Niederlanden auf. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Vortrag „Kriege im 21. Jahrhundert“ in Matrei in Osttirol

Was ist ein Krieg aus politikwissenschaftlicher Sicht überhaupt und welche Funktionen haben Kriege? Dieser Frage geht Franz Eder, der aus Matrei stammende Politikwissenschafter und Professor an der Uni Innsbruck, nach. Der Vortrag findet am Freitag um 19 Uhr im Pfarrsaal Matrei in Osttirol statt. Die detaillierte Einladung gibt es HIER.

Der Politikwissenschafter Franz Eder ist am Freitag zu Gast in Matrei in Osttirol zum Thema „Kriege im 21. Jahrhundert“. © Axel Springer

Preiswatten in St. Gertraudi

Wie ein altes Dokument von 1898 belegt, fand schon vor 126 Jahren in St. Gertraudi ein Preiswatten statt. Am Freitag veröffentlicht die dortige Feuerwehr von 16 bis 22 Uhr im Feuerwehrhaus das 126. Gairer Preiswatten. Zu gewinnen gibt es Prügeltorten und Würste. Der Einsatz beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Open Stage auf der Stadtbühne Imst

Unter dem Motto „Come as you are“ will die Stadtbühne Imst Jam Sessions zum fixen Bestandteil ihres Programms machen. Jede und jeder kann bei der Premiere am Freitag um 20 Uhr vorbeischauen, einstöpseln und loslegen. Mehr Infos dazu HIER.

Theaterstück „Überfall“ in Hall

Das dritte Solo-Kabarettprogramm von Bühnenkünstler Xaver Schumacher feiert am Freitag im Stromboli in Hall seine Vorpremiere. Der irrwitzige Trip des gebürtigen Thauers zwischen Selbstfindung und Selbstjustiz beginnt um 20 Uhr. Mehr Infos und Tickets dazu HIER.

DJ Stoke im Bräuhouse Reutte

Das Bräuhouse in Reutte feiert am Freitag sein einjähriges Bestehen und will das auch richtig feiern. DJ Stokes heizt kräftig ein und macht mit den besten Hits aus den 2000'ern Stimmung – bei freiem Eintritt.

📅 FREITAG bis SONNTAG (16. bis 18. Februar)

Winter Dance Fesitval

Die letzte Chance auf das Winter Dance Festival gibt's dieses Wochenende in Innsbruck. Der Choreograph Enrique Gasa Valga begeistert mit seiner Produktion „Lágrimas Negras“, einem Tanztheater voller Romantik und kubanischer Live-Musik, das Publikum im Congress. Alles dazu HIER.

📅 SAMSTAG (17. Februar)

Petutschnig Hons in Telfs

Lachfalten und Bauchmuskelkater hinterlässt der Kabarettist Petutschnig Hons mit seinem neuen Programm „Bauernschlau“. Der wohl bekannteste Bauer Österreichs kommt am Samstag in den Rathaussaal nach Telfs und beschert einen abwechslungsreichen Abend zwischen Kabarett und Musik. Beginn ist um 20 Uhr. Infos und Tickets gibt's HIER.

„Saltbrennt“ in der Bäckerei Innsbruck

„Saltbrennt“ wird im Oberland nicht nur das Schnapsbrennen aus erlesenen Äpfeln oder Zwetschken genannt, sondern auch die gleichnamige Band. Sie bezeichnen ihren Sound als „selbst destillierten Grooveblues nach traditionellem Rezept“. Unterstützt werden sie am Samstag in der Kulturbackstube von der Sängerin ams. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Mehr Infos HIER.

Die Oberländer Band „Saltbrennt“ ist am Samstag zu Gast in der Bäckerei in Innsbruck. © Saltbrennt

Freeride-Nachwuchs in St. Anton am Arlberg

Zukünftige Freerideprofis stellen ihr Können am Samstag in St. Anton unter Beweis. Beim „Stanton Freeride by Ski Club Arlberg“ wagen Jugendliche auf Skiern und Snowboards die ersten Schritte in die Wettkampfwelt und batteln sich mit Gleichgesinnten. Start ist um 10 Uhr. Mehr dazu HIER.

Andreas-Gabalier-Double in Jochberg

Zum Verwechseln ähnlich schauen der Sänger Florian Andreas und Andreas Gabalier aus. Am Freitag tritt das Double auf der Sonnalm in Jochberg auf und sorgt ab 14.30 Uhr für Partystimmung. Mehr dazu HIER.

„Niia“ in Innsbruck

R&B-Ikone und Model-Star Niia kommt über den großen Teich und besucht am Samstag um 20.30 Uhr das Treibhaus. Mit der „Targa-Tour“ kommt sie erstmals als Musikerin mit ihrer Band nach Europa. Sie gilt als die Indie-R&B-Pionierin, die moderne urbane Eleganz mit einem Hauch von Zukunftsjazz vermischt. Mehr Infos und Ticket HIER.

Benefizkonzert für die Tiernothilfe in der Ukraine

Charity rocks! Unter diesem Motto bringt der Verein gegen Tierfabriken am Samstag zwei grandiose Rockbands auf die Bühne. Die „Sklavinnen der Liebe“ und die „Emergency Nails“ heizen ab 19.30 Uhr in der LiveStage in Innsbruck ein. Alle Erlöse kommen ukrainischen Tierheimen und auch der Zivilbevölkerung vor Ort zugute. Mehr Infos zum Projekt HIER.

Poetry Slam in Kufstein

Allein durch die Lautstärke des Applauses entscheidet sich, wer gewinnt. NewcomerInnen aus der Poetry-Slam-Szene treten mit selbstgeschriebenen Texten und ohne Hilfsmittel in der Arche Noe in Kufstein gegeneinander an. Sechs Minuten haben sie dafür jeweils Zeit. Der Slam beginnt um 19.30 Uhr, für SchülerInnen und Studierende gibt es einen Spezialpreis. Infos dazu HIER.

Martin Locher im Komma Wörgl

Der Tiroler Martin Locher tourt durch Tirol und macht am Samstag Halt im Komma in Wörgl. Der Austropop-Barde spielt neben seinen bekannten Hits wie „Sophie“ oder „Engl im Lebm“ auch neue Lieder aus eigener Feder. Start ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Martin Locher tourt durch seine Heimat und macht am Samstag Halt im Komma in Wörgl. © Angelo Lair

Premiere der „Pension Schaller“ in Matrei am Brenner

Heiter und lustig geht's bei der Wipptaler Heimatbühne und ihrem neuesten Stück „Pension Schaller“ zu. Der völlig mittellose Albert hofft auf eine Heirat mit der Pensionstochter Elisabeth. Sein reicher Onkel kommt ihm da gerade recht, denn der will eine Irrenanstalt eröffnen und kann Alberts Hilfe gegen ein stattliches Heiratsgeld gut gebrauchen. Die Premiere der „Pension Schaller“ findet am Samstag um 20 Uhr im Rathaussaal Matrei statt. Kartenvorbestellung unter 0670 20 20 148 von 18 bis 21 Uhr.

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at

Stadtkindermeisterschaft in Landeck

Ein Highlight für Fans des Wintersports ist die jährliche Landecker Kindermeisterschaft des Skiclubs Landeck. In der Zammer Riefe können alle Kinder ab dem Jahrgang 2012 ihr Können bei zwei Riesenslalom-Durchgängen unter Beweis stellen. Für Kinder ohne Wohnsitz in Landeck gibt es eine eigene Gästeklasse. Start ist um 13 Uhr. Details gibt's HIER.

„Floris and the Flames“ in Jenbach

Sie sind vier Belgier mit gleicher Leidenschaft und gleicher Haarfarbe. Die junge Band „Floris and the Flames“ kommt eigentlich aus der klassischen Musik, wechselt aber gerne in andere Genres. Das macht ihren Klang eigenwillig, virtuos und eklektisch. Um 20.15 Uhr spielen sie im Freiraum Jenbach neben ihren Eigenkompositionen auch Bearbeitungen von Meistern wie Bach oder Vivaldi. Mehr Infos dazu HIER.

Obstbaum-Schnittkurs in Axams

Das Wetter erinnert schon ans Frühjahr, wenn es wieder Zeit ist für den Obstbaumschnitt. Die Experten des Obst- und Gartenbauvereins Axams zeigen am Samstag, wie Apfel-, Birnen und Zwetschkenbaum richtig geschnitten werden. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Parkplatz vom Haus Sebastian. Mitzubringen ist nur eine Baumschere.

Märchenvorstellung in Mutters

Für kleine und große Märchenfreunde wird am Samstag um 17 Uhr das Märchen von Hans Christian Anderson „Des Kaisers neue Kleider“ im Bürgersaal Mutters vorgestellt. Mehr dazu HIER.

Dark Valentines Ball in der p.m.k.

Die p.m.k. veranstaltet am Samstag einen düsteren Valentins-Ball. Auf zwei Floors wird von Gothic Classix über Industrial Rock bis zu Electro alles geboten. Aufgelegt wird ab 21 Uhr. Infos dazu HIER.

📅 SONNTAG (18. Februar)

Frühschoppen in Obernberg am Brenner

Die Gruppe „7er Tragl“ spielt am Sonntag beim gemütlichen Frühschoppen der Jungbauernschaft/Landjugend Obernberg am Brenner auf. Diese sorgen auch bestens für das leibliche Wohl. Um 11 Uhr geht's los im dortigen Gemeindesaal.

Scheibenschlagen im Bezirk Landeck

Am ersten Sonntag in der Fastenzeit findet in mehren Orten im Bezirk Landeck das traditionelle Scheibenschlagen statt. Dabei werden Holzscheiben auf Stöcke gesteckt, zum Glühen gebracht und dann abgeschlagen. Dabei erhellt ein leuchtender Bogen den dunklen Nachthimmel. Bewundern kann man das Spektakel am Sonntag zum Beispiel im Stanzer Dorfzentrum, am Dorfplatz in Tobadill, bei der Feuerwehrhalle Lahnbach in Zams, in Grins beim Eichigbühel und an mehren Orten in Landeck.

Leuchtende Bögen erleuchten beim Scheibenschlagen im Oberland den Nachthimmel. © Josef Saurwein

„La Bohéme“ im Landestheater

Die berühmte Oper in vier Bildern von Giacomo Puccini wird am Sonntag wieder im Tiroler Landestheater aufgeführt. Dabei geht es um Leben, Leiden und Lieben von gewöhnlichen Menschen. Beginn ist um 19 Uhr. Mehr Infos und Karten gibt es HIER.

Hubert-Siegele-Gedächtnis-Tourenlauf in Zams

Zum 40. Mal lädt der Sportverein Zams am Sonntag zum Hubert-Siegele-Gedächtnis-Tourenlauf. Um 8.30 Uhr findet im Kirchele in Grist ein Gedenkgottesdienst statt. Danach geht es mit Tourenskiern aufs Köpfle mit anschließender Abfahrt zur Zammer Alm zum gemeinsamen Mittagessen.

Zierfisch- und Pflanzenbörse in Jenbach

Verschiedenste Fisch- und Pflanzenarten, aber auch Garnelen und Schnecken sind dort zu finden. Die Aquarienfreunde Tirol stehen außerdem mit ihrer Expertise rund um das Thema Aquaristik zur Verfügung – am Sonntag von 9 bis 11 Uhr im Veranstaltungszentrum Jenbach.