Mit fast 100 km/h im Ortsgebiet: 46-jähriger Raser in Matrei gestoppt

Matrei in Osttirol – In Matrei konnte die Polizei am Donnerstagvormittag einen Raser aus dem Verkehr ziehen. Laut Informationen der Polizei wurde um 9.25 Uhr ein 46-jähriger Serbe im Ortsgebiet von Matrei im Walde angehalten. Er war im Ortsgebiet mit 97 km/h unterwegs – einer Geschwindigkeit weit über dem zugelassenen Limit. Neben einer Sicherheitsleistung wurde dem 46-jährigen Lenker der Führerschein abgenommen. Die Beifahrerin setzte die Fahrt als Lenkerin fort. (TT.com)