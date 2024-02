Zwei Kinder in Weerberg bei Unfall mit Quad schwer verletzt

Weerberg – Es war Freitagabend gegen 21.30 Uhr als zwei Kinder in Weerberg mit einem Quad umkippten und sich verletzten. Der 12-jährige Lenker fuhr mit dem 8-Jährigen als Beisitz mit dem Gefährt auf einem Privatgrundstück auf eine Erhöhung. Dabei kippte das Quad um, wobei sich die beiden Verletzungen unbestimmten Grades zuzogen. Der 12-Jährige wurde in das Krankenhaus Schwaz, der 8-Jährige in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)