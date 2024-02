Bitteres Aus für die Kufstein Dragons, Kundl im Halbfinale

Während die Kufstein Dragons in der Ö-Eishockey-Liga an Graz scheiterten, schaffte der EHC Kundl gegen Zeltweg den Aufstieg ins Halbfinale.

Kufstein – Für die Kufstein Dragons kam gestern im Viertelfinale der Ö-Eishockey-Liga das Aus. Die Drachen aus der Festungsstadt mussten sich dabei im Rückspiel dem ATSE Graz zuhause mit 1:4 (1:0, 0:4, 0:0) geschlagen geben. Das Hinspiel hatten die Kufsteiner bereits mit 2:5 verloren. Dabei sah es durch den frühen Treffer von Maximilian Camondo (13.) noch so aus, als könnte Kufstein die Aufholjagd gelingen. Doch ein Viererpack der Grazer in Drittel zwei besiegelte die Niederlage.

Der EHC Kundl kämpfte sich indes ins Halbfinale. Nach einem knappen 2:1-Erfolg im Hinspiel kamen die Tiroler Gäste in Zeltweg zu einem 3:2 (2:0, 0:0, 1:2). Erik Hefke brachte die Kundler in Minute sieben in Führung, Alexander Frandl erhöhte dann kurz darauf (13.) auf 2:0. Zeltweg kam noch einmal auf 2:2 heran und witterte die Chance auf die Wende. Doch Daniel Frischmann traf in Minute 56 zum Sieg. (tt.com)