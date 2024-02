Einfacher Zugang zu innovativen Technologien: FabLab in Wattens wird auf neue Beine gestellt

Vom 3D-Drucker bis zum Lasercutter: Das FabLab am Areal der Werkstätte Wattens stellt jungen Unternehmern, aber auch Bildungseinrichtungen Technologien bereit, wie man sie sonst nur in großen Firmen findet. Nach den Umbrüchen in der Werkstätte Wattens wird das FabLab nun strukturell neu aufgestellt.