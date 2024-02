artacts-Festival in St. Johann: Es blüht der Klangbaum

Die 24. artacts in St. Johann erinnern mit einem Auftragswerk an Peter Hollinger.

St. Johann – Ein Konzert in der Punschhütte – in St. Johann nennt man das nicht Après-Ski, sondern „Sound Cab“ – zumindest, wenn artacts dahintersteckt. Ein Musiker oder eine Musikerin, zwei Zuhörende, zwanzig Minuten – näher und intensiver kann man dem Jazz und der improvisierten Musik in St. Johann kaum kommen. Mit 2024 sind die „Sound Cabs“ zurück, verspricht der künstlerische Leiter des Festivals, Hans Oberlechner. Zurück nach langer pandemiebedingter Pause. Ganz ohne Pause werden die artacts auch heuer wieder weitergeführt, von 7. bis 10. März geht das Festival in St. Johann über die Bühne.

Elf Konzerte sind an den drei Abenden geplant, u. a. mit den SaxophonistInnen Christine Abdelnour und Rodrigo Amado oder Kontrabassist Barry Guy, die in verschiedensten, manchmal auch eigens fürs Festival geborenen Formationen zu hören sind, dem Milesdavidsquintentorchestra (10. März) etwa, das nicht nur beim Namen herumdoktert, sondern auch mit Miles Davis nicht viel am Hut hat. Sei’s drum – improvisieren ist in St. Johann eh Programm. Mit Acts wie Radian (8. März) und deren elektronischem Experimentalsound will Oberlechner der „drohenden Überalterung“ Herr werden. Jazz ist nicht gleich Jazz, das gilt auch in St. Johann.

Oberlechner geht es um die einzigartigen (Musik-)Erlebnisse, die er mit seiner Impro-Ausrichtung provozieren will. Auch heuer werden Auftragswerke speziell fürs Festival vergeben. An Christian Marien, Els Vandeweyer und Steve Heather etwa, die in ihrer Hommage à Peter Hollinger (7. März) an den 2021 verstorbenen Schlagwerker erinnern werden. Das Besondere: Hollingers selbst gebauter „Klangbaum“ – ein metallenes Ungetüm mit Glöckchen, Tschinellen und anderem Klingenden, das Oberlechner einst für ein Konzert nach St. Johann holte – soll dafür neu aufblühen.

Im zweiten Auftragswerk von Trompeter Alex Kranabetter hingegen werden mit The Slow Motion Encounter (10. März) stilistische Welten aufeinandertreffen, verspricht das Programm.

Ein besonderes Highlight dürfte „I am Animal“, das Orgelkonzert von Ingrid Schmoliner am 10. März in der St. Johanner Pfarrkirche, werden – dichtes Programm also auch abseits der Sessions in der Alten Gerberei. Dicht trotz stagnierendem bzw. rückläufigem Budget. Der gecancelte Teuerungsausgleich des Landes Tirols macht nicht nur artacts zu schaffen. Oberlechner ist froh, dass er auf Freiwillige weiterhin hoffen darf. Ohne würde es gar nicht gehen.