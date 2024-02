Ohne „Kammi“ war auf Ruetz großer Verlass

Obdach – Die Südtirolerin Evelin Lanthaler siegte auch gestern im zweiten Einsitzer-Rennen des Naturbahnrodelweltcup-Finals in Obdach-Winterleiten vor der Sellrainerin Riccarda Ruetz – längst hat man sich an diese Reihenfolge gewöhnt. Den Erfolg der Tiroler Gesamt-Zweiten Riccarda Ruetz soll das nicht schmälern. Die 19-Jährige hat sich in dieser Saison zur hartnäckigsten Verfolgerin der Seriensiegerin gemausert. „Ich freue mich über das starke Saisonfinale. Der Winter war insgesamt enorm erfolgreich“, jubelte Ruetz, Tochter von ÖRV-Generalsekretär Helmut Ruetz, die in dieser Saison den WM-Titel und den Gesamtweltcup bei den Junioren holte. Mit Routinier Tina Unterberger komplettierte in der allgemeinen Klasse eine Oberösterreicherin das Podest in der Gesamtwertung.