Emotionale Szenen bei britischem Filmpreis: Standing Ovations für Michael J. Fox

Bei den am Sonntag verliehenen Bafta, sorgte der „Zurück in die Zukunft“ Schauspieler für den bewegendsten Moment des Abends. Der an Parkinson erkrankte Michael J. Fox überreichte den Preis für den besten Film des Jahres und bekam vom ganzen Saal stehende Ovationen. Auch daneben war „Oppenheimer“ der Abräumer des Abends.