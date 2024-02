Tragischer Skiunfall in Achenkirch: 16-jährige Skifahrerin stirbt nach Sturz

Achenkirch – Am vergangenen Donnerstag, den 16. Februar, ereignete sich im Skigebiet Christlum in Achenkirch ein tragischer Unfall. Wie jetzt erst bekannt wurde stürzte eine 16-jährige deutsche Skifahrerin im Funpark des Skigebiets schwer und wurde noch vor Ort reanimiert. Das Mädchen erlag am Sonntag in der Innsbrucker Klinik ihren schweren Verletzungen.