Kein Interesse an Wein, Bier und Co.: Jugend verzichtet immer mehr auf Alkohol

„Das Komasaufen ist tatsächlich out“, sagt dazu Martin Fuchs, der leitende Oberarzt der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall i. T. Das Schlagwort für übermäßigen Konsum, das vor zehn Jahren noch in aller Munde war, ist keine gängige Praxis mehr. Der Pro-Kopf-Alkoholkonsum der Jugendlichen sinke stetig. „Wir wissen sowohl aus Umfragen mit Selbstauskunft als auch aus den Statistiken der klinischen Daten, zum Beispiel bei Alkoholvergiftungen, dass der Konsum rückläufig ist“, sagt Fuchs. Österreich sei zwar nach wie vor ein Hochkonsumland, aber die Tendenz ist fallend.

Gründe dafür könnten eingangs erwähnte Social-Media-Trends sein. „Dazu kommt, dass sich Jugendliche per se mehr in digitalen Räumen aufhalten. Dort ist Alkoholkonsum nicht so naheliegend“, meint Fuchs. Und schließlich ist die Gefahr, sich berauscht zu exponieren und dabei gefilmt zu werden, ein abschreckender Faktor. Schließlich habe jeder ein Smartphone dabei.

Der Trend weg vom Alkohol macht sich auch im Absatz bemerkbar. Laut der aktuellen Bilanz der österreichischen Bierbrauer für das Jahr 2023 beträgt der Anteil der alkoholfreien Biere rund 3,3 Prozent. Das sind 29 Millionen Liter alkoholfreies Bier. Ziel sei es, diesen Wert in den kommenden Jahren auf etwa fünf Prozent und damit ungefähr auf den europäischen Durchschnitt zu heben, so der Geschäftsführer des Verbands, Florian Berger.

Beim Tiroler Bierbrauer Starkenberger arbeitet man an Produkten für die Zukunft: „Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Alkohol-frei-Trend“, betont Sprecher Bernhard Prosser und will demnächst ein maßgeschneidertes Getränk auf den Markt bringen. Ein klassisches alkoholfreies Bier gibt es im Angebot ohnehin schon.

Auch bei Zillertal Bier geht es ohne Promille. Mit dem Gauder Bock wird mit 7,8 Prozent zwar das stärkste Bier des Landes hergestellt, aber es gibt auch eine Limo-Serie von Orangen- bis Ingwergeschmack, abgefüllt in Gefäße in Bierflaschenoptik.

Alkoholfrei zu trinken ist nicht nur beim Bier ein Trend. Es gibt inzwischen eine Vielfalt an Rezepten für Cocktails ohne Hochprozentiges. So genannte „Mocktails“ – ein Kofferwort aus „Cocktail“ und „mock“ („vortäuschen“) – setzen auf nobles Barfeeling ohne Rausch. Und auch in der gehobenen Gastronomie gehört die alkoholfreie Weinbegleitung inzwischen zum guten Ton. Es wird immer mehr ohne Alkohol geschlemmt. Das findet auch in der Haubengastronomie ständig mehr Freunde.