Elon Musk: Erster Neuralink-Patient kann Computermaus durch Gedanken steuern

Bangalore/San Francisco – Der erste Patient, dem die Startup-Firma Neuralink von Tesla-Chef Elon Musk einen Computerchip ins Gehirn eingesetzt hat, soll in der Lage sein, mit seinen Gedanken eine Computermaus zu steuern. Musk sagte am Montagabend bei einer Veranstaltung seines Kurznachrichtendienstes X: "Die Fortschritte sind gut und der Patient scheint sich vollständig erholt zu haben, ohne dass uns nachteilige Auswirkungen aufgefallen sind."

"Der Patient ist in der Lage, durch bloßes Denken eine Maus über den Bildschirm zu bewegen", so Musk weiter. Neuralink versuche nun, so viele Mausklicks wie möglich von dem Patienten zu erhalten.