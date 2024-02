Nach Skiunfall in der Axamer Lizum: Sturz endete für 86-jährigen Skifahrer tödlich

Axams ‒ Ein 86-jähriger Skifahrer, der nach einem schweren Skiunfall in der Axamer Lizum in die Klinik Innsbruck eingeliefert wurde, ist am Montag, den 19. Februar, an seinen Verletzungen verstorben. Dies teilte die Polizei am Dienstagnachmittag in einer Aussendung mit.