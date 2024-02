Countdown für die große Oscar-Gala: „Da läuft jetzt ein Wahlkampf“

Am 10. März wird in Los Angeles wieder der bekannteste Filmpreis der Welt – der Oscar – für den besten Film, die beste Regie oder die besten Schauspieler des vergangenen Jahres verliehen. TT-Kulturredakteur Joachim Leitner erklärte im „Tirol live“-Gespräch mit Moderatorin Andrea Wieser Hintergründe zu den diesjährigen „Academy Awards“, wie die Oscar-Verleihung offiziell genannt wird. Warum im Vorfeld große Teile von L.A. mit Filmplakaten übersät sind und wer seiner Meinung nach heuer so richtig abräumen wird, verriet er ebenso.