Ski löste sich: 55-Jähriger nach Kollision auf Piste in Sölden in Lebensgefahr

Sölden – Bei einem Skiunfall am Tiefenbachferner in Sölden ist am Dienstagvormittag ein 55-jähriger Wintersportler schwer verletzt worden. Der Schwede fuhr gegen 10.30 Uhr gemeinsam mit seiner Tochter am rechten Rand einer roten Piste talwärts. Beim Versuch, zwei am Pistenrand stehenden Skifahrern auszuweichen, löste sich ein Ski des 55-Jährigen. Der Mann stürzte und prallte gegen die stehenden Deutschen.