Wertvolle Gegenstände aus Pfarrkirche St. Johann gestohlen: 22-Jähriger als Täter ausgeforscht

Ein Dieb war am Dienstag in der Pfarrkirche St. Johann auf Beutezug und hat dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nach dem Zeugenaufruf konnte ein 22-jähriger Grieche als Täter ausgeforscht werden.

St. Johann in Tirol – Ein vorerst Unbekannter brach am Dienstagvormittag in der Pfarrkirche St. Johann Edelsteine von der sogenannten Monstranz im Altarbereich ab. Auch die sogenannte „Lunula“ (Anm: sichelförmige Halterung für die Hostie in der Monstranz) wurde samt Hostie gestohlen. Entwendet wurden außerdem die Osterkerze und der Korpus Christi von einem Kreuz. Zudem wurden ein Engel und der Seitenaltar beschädigt. Darüber hinaus konnten mehrere Verunstaltungen in der Kirche festgestellt werden, berichtete die Polizei.