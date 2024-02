"Lähmung" des Sicherheitsrats für Brasilien "inakzeptabel"

Zum Auftakt des Treffens der G20-Außenminister in Rio de Janeiro hat der brasilianische Außenminister Mauro Vieira eine "inakzeptable Lähmung" des UNO-Sicherheitsrats angesichts der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine beklagt. "Die multilateralen Institutionen sind nicht in der Lage, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, wie die inakzeptable Lähmung des Sicherheitsrates in Bezug auf die aktuellen Konflikte zeigt", sagte Vieira am Mittwoch bei der Eröffnungssitzung.