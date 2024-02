Meistertitel und Rekorde für Tiroler bei der Leichtathletik-ÖM

Bei den österreichischen Hallen-Meisterschaften in Linz glänzten die Tiroler Leichtathleten am vergangenen Wochenende mit Titeln, Medaillen und neuen Rekorden.

Linz – Im Kugelstoßen stieß Leonhard Jäger (SV Reutte LA Raiffeisen) die 7,26 kg schwere Kugel auf 15,22 m. Damit verbesserte er den Tiroler Rekord und wurde Vizestaatsmeister. Ebenfalls Silber im Kugelstoßen der Damen ging an Christina Scheffauer (IAC) mit 13,79 m.

Im Weitspringen der U18 platzierte sich Deborah Achleitner (IAC) mit 5,49 m auf Platz drei. Sie verbessert damit ihren drei Wochen alten Tiroler U18-Rekord um neun Zentimeter. Im Weitspringen der U18-Herren konnte Stefan Huber (IAC) nicht ganz so eingreifen, wie er es wollte. Die 6,79 m sind für ihn nicht voll zufriedenstellend, er wurde als 17-Jähriger Sechster in der Allgemeinen Klasse.

Karin Schulze (IAC) holte sich mit einer starken Zeit von 15:29,45 Min. Gold in 3000 m Gehen. Der dritte Platz ging ebenfalls an Tirol: Karin Freitag (LG Decker Itter) erreichte in 16:56,74 Min. das Ziel.