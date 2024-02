Keine Mehrheit für Willis „Sonnendeck“- Pläne im Stadtsenat, Gemeinderat ist jetzt am Zug

Eine Abgrabung am Gehweg, um dadurch möglicherweise das ungeliebte Geländer auf einem Großteil der Ufermauer zu verhindern: Für diesen Vorschlag von Bürgermeister Georg Willi (Grüne) gab es am Mittwoch im Stadtsenat keine Mehrheit. Vor allem „Für Innsbruck“ übt heftige Kritik am Stadtchef. Am Donnerstag entscheidet der Gemeinderat.