Jugendliche randalierten in Kirchberg: Polizei sucht Zeugen

Kirchberg in Tirol – Gleich mehrere Sachbeschädigungen gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kirchberg in Tirol. Im Bereich der Kitzbüheler Straße, beginnend im Bereich der Hausnummer 77, rissen bisher unbekannten Täter mehrere Leitpflöcke raus und beschädigten im Bereich der Bushaltestelle einen Mülleimer. Gegen 22.15 Uhr sollen sie außerdem eine Überkopftafel demoliert haben, heißt es von der Polizei.