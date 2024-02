Diskonter Pepco in Österreich vor Insolvenz, 680 Jobs betroffen

Wien – Der polnische Diskontriese Pepco wird in Österreich demnächst seine Pforten schließen. Das Unternehmen stellt seinen gesamten Geschäftsbetrieb in Österreich ein und wird kommende Woche Insolvenz anmelden, wie der Standard am Mittwoch berichtete. Betroffen sind demnach 680 Beschäftigte in 73 Filialen. Das Unternehmen begründet den Schritt laut Zeitung damit, dass in Österreich nicht "das erwartete Niveau an Renditen" erreicht wird. In Tirol betreibt der Diskonter neun Filialen.