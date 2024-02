„Materialschlacht“ um Medaillen: Flock und Treichl greifen in Winterberg an

Winterberg – Da ist sie, die nächste Großveranstaltung im Eiskanal. Wo ausgenommen von den Olympia-Saisonen jedes Jahr jeweils Europa- und Weltmeisterschaften über die Bühne gehen. Und so startet Tirols Skeleton-Ass Janine Flock am Donnerstag in Winterberg schon in ihre 12. Weltmeisterschaft. Zwei WM-Einzelmedaillen (Bronze/2020 und Silber/2016) liegen bereits in der Sammlung der 34-Jährigen, die mittlerweile keinen vierten Platz mehr von der Anzeigetafel leuchten sehen kann. Wie in dieser Saison schon beim Heim-Weltcup in Igls, der EM in Sigulda oder der vergangenen WM in St. Moritz.