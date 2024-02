33-Jährige in Hochötz schwer verletzt: mehrere Skiunfälle am Mittwoch auf Tirols Pisten

In Hochötz wurde eine 33-Jährige bei einer Kollision schwer verletzt. Im Hochzillertal prallte ein 74-Jähriger gegen eine Pistenmarkierung, während in Hintertux eine 62-Jährige und ein 13-Jähriger zusammenstießen.

Ötz, Aschau, Hintertux – Zu gleich drei Unfällen auf Tirols Pisten kam es am Mittwoch. In Hochötz fuhr um 13.20 Uhr eine 33-jährige Deutsche mit ihren Skiern die Rote Piste Nr. 5 talwärts. Zur selben Zeit fuhr eine 19-jährige Niederländerin ebenfalls auf derselben Piste talwärts. Im Mittelteil der Piste stürzte die junge Niederländerin und rutschte etwa 50 m am Rücken liegend talwärts. Dabei kollidierte sie mit der Deutschen, die dadurch ebenfalls hinfiel.

Während die Niederländerin unverletzt blieb und selbstständig die Fahrt fortsetzten konnte, musste die schwer verletzte 33-Jährige von der Pistenrettung geborgen und im Anschluss von der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden.

74-Jähriger prallt im Hochzillertal gegen Pistenmarkierung

Schon am Mittwochmorgen gegen 08.45 Uhr kam es in Aschau zu einem Skiunfall. Wie die Polizei mitteilt, fuhr dort ein 74-jähriger Österreicher im Skigebiet Hochzillertal auf der schwarz markierten Piste Nr. 7 in Richtung Talstation der Krössbichlbahn. In einem steilen Bereich verlor der Pensionist die Kontrolle und prallte in Folge dessen gegen eine seitlich aufgestellte Pistenmarkierungsstange. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen.

Frau verlor in Hintertux das Bewusstsein

In Skigebiet Hintertux wiederum fuhr gegen 13.45 Uhr eine 62-jährige Deutsche auf der rot markierten Piste in Richtung Talstation. Im Bereich der sogenannten „Schwarzen Pfanne“ machte sie in einer Engstelle einen Schwung nach links. Zur selben Zeit war ein 13-jähriger Niederländer auf derselben Piste unterwegs. Nachdem dieser in dem Bereich ebenfalls einen Schwung nach links machte, stießen die beiden Wintersportler zusammen und stürzten.