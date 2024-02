Schallenberg trifft belarussische Oppositionsführerin

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Donnerstag die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja in Wien. Das Gespräch findet am Rande der Wintertagung der Parlamentarierversammlung der "Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" (OSZE) statt. Tichanowskaja spricht bei der Tagung in der Wiener Hofburg zum Thema "Politische Dissidenten und politische Gefangene".

Tichanowskaja trifft zunächst die "Gruppe der Freunde des demokratischen Belarus in der OSZE" in der schwedischen Botschaft in Wien-Alsergrund. Im Anschluss spricht sie mit Schallenberg im Außenministerium. Nach ihrer Ansprache bei der OSZE-Tagung in der Hofburg findet ein Empfang im österreichischen Parlament statt. Am Abend trifft sie Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zu einem informellen Gespräch.