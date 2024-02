Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Anras

Anras – Eine rund 20-Jährige, 165 Zentimeter große Frau mit schulterlangen Haaren, vermutlich Osteuropäerin, eignete sich am Mittwoch den Schlüssel zu einer Kommode in einem Haus in Anras an. Gegen Mittag öffnete sie diese in einem unbeobachteten Augenblick und entwendete daraus einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.