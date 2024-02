Westderby weist den Kitzbüheler Adlern den Weg

Kitzbühel – In den bisherigen drei Liga-Duellen zwischen dem EC Kitzbühel und dem EHC Lustenau – alle gewannen die Vorarlberger – fielen 26 Tore. Und das ist noch nicht einmal der Hauptgrund, weshalb das West-Derby in der Alps Hockey League heute (19.30 Uhr, Sportpark Kitzbühel) einen besonderen Stellenwert genießt. Für die Gamsstädter – Erster in der Qualifikationsrunde B – geht es darum, die Teilnahme am Pre-Play-off zu fixieren. Schon ein Punkt würde dem Tiroler Eishockey-Zweitligisten reichen, um nicht mehr aus den Top 2 fallen zu können.