2023 starben 41 Radfahrer auf Österreichs Straßen

Rad-Unfälle mit Personenschaden stiegen von 2013 bis 2022 um 69 Prozent an. Selbst verschuldete Unfälle stellen ein besonders großes Problem dar.

Wien – Im Vorjahr sind 41 Radfahrer auf Österreichs Straßen ums Leben gekommen, fast die Hälfte war mit E-Bikes unterwegs. Auffällig hoch ist der Anstieg der selbst verschuldeten Unfälle, hieß es am Donnerstag in einer Analyse der ÖAMTC-Unfallforschung. Die neuen Zahlen markieren einen Höhepunkt, der sich schon die vergangenen Jahre abzeichnete. Rad-Unfälle mit Personenschaden stiegen von 2013 bis 2022 um 69 Prozent an.