Tiroler Tageszeitung hat bei Online-Abos stark zugelegt

40 % Steigerung bei tt.com plus Abos, 20 % mehr ePaper-Abonnenten gegenüber dem Vorjahr.

Innsbruck – Immer mehr Leserinnen und Leser nutzen das Online-Angebot der Tiroler Tageszeitung und sind bereit, für den Zugang zum vollen redaktionellen Inhalt ein Abo abzuschließen. Das bestätigen die veröffentlichten Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK 2. HJ 2023). So konnten die tt.com plus Abos innerhalb eines Jahres um 40 % auf 5.765 gesteigert werden. Ein Wert, mit dem die TT im Vergleich zu allen anderen österreichischen Tageszeitungen, die Paid Content anbieten, auf Platz 2 hinter der „Presse“ liegt.

Insgesamt weist die ÖAK der Tiroler Tageszeitung für das zweite Halbjahr 2023 eine verkaufte Auflage von 65.424 Exemplaren aus, was ihre Spitzenposition als die mit Abstand größte Tageszeitung Tirols weiterhin eindrücklich bestätigt. Erfreulich ist auch der hohe Abo-Anteil: 94 Prozent der verkauften TT-Exemplare werden im Abo bezogen.

Moser Holding-Vorstandsvorsitzende Silvia Lieb : „Wir sind traditionell stark in Print, und sehr dankbar für unsere große und treue Leser- und Abonnentenschaft, die uns heute wieder bestätigt wird. Gleichzeitig gibt uns das Paid Content Angebot tt.com Plus die Möglichkeit, die qualitätsvolle Arbeit unserer Redakteurinnen und Redakteure auch über Digitalabos zu finanzieren. Der positive Trend im Digitalbereich freut uns sehr.“

Die TT-Chefredakteure Matthias Krapf und Marco Witting: „Die Fragen ‚Was interessiert unsere Leserinnen und Leser heute ganz besonders?‘ und ‚Über welchen Kanal kommen wir diesem Informationsbedarf am besten nach?‘ sind für unser Redaktionsteam am allerwichtigsten. Dass wir mit unserem Angebot immer mehr Tirolerinnen und Tiroler von einem tt.com plus Abo überzeugen können, ist das für uns eine schöne Bestätigung.“