Hader und Minichmayr in „Andrea lässt sich scheiden“: Gestrandet unter Landeiern

Ein paar Takte dieser Hymne, und schon entstehen im Kopf Bilder der heimischen Pampa. Die kann in Oberösterreich sein, natürlich auch in Tirol. Josef Hader aber wählte für seine zweite Regiearbeit „Andrea lässt sich scheiden“ die OÖ-Hymne als akustischen Einstieg und Niederösterreichs Weinviertel als Schauplatz. Den Ort Unterstinkenbrunn, für alle, die es ganz genau wissen wollen.

„Andrea lässt sich scheiden“ ist ein melancholischer Blick in das Leben ausgeprägter heimischer Landeier: Alles war immer schon so, wie es immer noch ist und immer sein wird. Hader spielt auch selbst wieder eine tragende Rolle, in diesem Fall den Religionslehrer Franz, der dem Suff entsagte – und in neues Unheil schlittert.