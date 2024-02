Konzerte, Kabarett und ein eisiges Finale in Reutte: Das ist am Wochenende los in Tirol

Das letzte Februarwochenende steht an und das Wetter präsentiert sich zwischen Sonne und Schnee ziemlich abwechslungsreich. Genauso abwechslungsreich wie die Temperaturen sind auch unsere Eventhighlights zum Wochenende. Einige Kabarettauftritte und Konzerte – unter anderem mit Fußballlegende Hans Krankl – laden zum Besuch ein, daneben kann man unter anderem die Magie von Harry Potter im Konzertsaal erleben oder beim Finale von Reutte on Ice dabei sein.

📅 FREITAG (23. Februar)

Bernhard Eder in Wörgl und Innsbruck

Der seit vielen Jahren aktive Singer/Songwriter Bernhard Eder veröffentlichte Anfang Februar sein neues Album „Golden Days“. Grund genug, dass der Wiener im Spur in Wörgl am Freitag ein Konzert gibt. Los geht es um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Damit nicht genug, kommt Eder am Samstag dann auch noch in die Innsbrucker Bäckerei. Infos dazu HIER.

Theater „Späte Gegend“ in Schwaz

Theater steht am Freitag in Schwaz auf dem Programm. Das Stück „Späte Gegend“ behandelt das Schicksal von zwei Frauen, einer Bäuerin und einer Städterin, deren Leben durch die Schicksalsjahre Österreichs getrennt, aber doch zusammen beeinflusst werden. Premiere ist am Freitag, weitere Aufführungen finden bis Mitte März statt. Karten gibt es HIER.

Gum Takes Tooth in Innsbruck

Mit einer Affinität Rasseln und Rumpeln von Bass-Bins heraus bieten Gum Takes Tooth eine einzigartige Mischung aus Industrial Grime-Aerobic, Science-Fiction-Mutant-808-Protestmusik und Hands-In-The-Air-Rave-Bangern. Mit dieser wilden Mischung gastiert das Duo am Freitag ab 22 Uhr in der p.m.k. Mehr dazu HIER.

Berhane Berhane in Kufstein

Berhane Berhane rockte zweimal die SAP Arena bei seinem Kurzauftritt als Gast von Bülent Ceylan. Jetzt geht Berhane Berhane mit seinem ersten Soloprogramm auf Tour. Mit „Helden sind immer unterwegs!“ kommt der Comedian am Freitag in die Arche Noe in Kufstein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Mehr dazu HIER.

Monti Beton & Johann K. – Best of in Lienz

Fußball und Rapid-Legende Hans Krankl, aka Johann K., und die Kultband Monti Beton kommen auf Einladung der Stadtkultur für ein Live-Konzert nach Lienz. „Goleador“ Hans Krankl, die österreichische Fußball-Legende schlechthin, hat sich einst auch selbst musikalisch als Johann K. mit „Rostige Flügel“ und „Lonely Boy“ in den Austropop-Charts verewigt. Ein abwechslungsreiches „Best-of“-Programm wird am Freitag in Lienz serviert. Mehr dazu HIER.

Rapid-Legende Hans Krankl und Monti Beton beehren am Freitag Lienz. © Amanda Peniston Bird

Super Rock in Kufstein

Super Rock ist eine Band mit Wurzeln im Tiroler Unterland, die im Rock- und Bluesgenre beheimatet sind. Ihre Texte sind eine Mischung aus Tiroler Dialekt und Englisch. Am Freitag tritt die Dreierkombi in Kufstein auf. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Albumpräsentation von Bernd Haas in Innsbruck

Der Tiroler Jazz-Gitarrist Bernd Haas präsentiert sein neues Album „Now“ im Landesmuseum Ferdinandeum. Neben Haas sind darauf die Tiroler MusikerInnen Johannes Sigl, Lukas Laimer, Helmut Sprenger, Klaus Telfser, Anna Widauer und Roland Heinz zu hören, also führende Vertreter der heimischen Jazz-Szene. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 19 Uhr. Mehr Infos HIER.

Martin Locher in Schwaz

Der Tiroler Martin Locher tourt durch Tirol und macht am Samstag Halt im SZentrum in Schwaz. Der Austropop-Barde spielt neben seinen bekannten Hits wie „Sophie“ oder „Engl im Lebm“ auch neue Lieder aus eigener Feder. Start ist um 20 Uhr. Karten gibt es HIER.

📅 SAMSTAG (24. Februar)

Welttag der Fremdenführer in Tirol

Zum Welttag der Fremdenführer haben Einheimische den ganzen Tag über in ganz Tirol die Möglichkeit, Führungen zu Tiroler Schätzen kostenlos zu erleben. Rund 60 solcher Veranstaltungen finden an zahlreichen Orten, etwa in Innsbruck, Kitzbühel oder Schwaz, statt. Alle Führungen sind kostenlos, freiwillige Spenden werden vollumfänglich der „Licht ins Dunkel-Soforthilfe Tirol“ weitergeleitet. Alle Infos zum kompletten Programm HIER.

Lerne deine Heimat kennen: Beim Tag der Fremdenführer kann man Tirol von ganz anderen Seiten kennenlernen. © Böhm Thomas

Around the Block „Panzerkreuzer Potemkin“ in Innsbruck

Zum Jahrestags des Angriffkrieges auf die Ukraine präsentiert der Kulturverein Legends of Rock in seiner „Around the Block“ Konzertreihe eine Vertonung des Filmklassikers „Panzerkreuzer Potemkin“. Beginn im Leokino ist um 20 Uhr. Mehr Informationen dazu HIER.

Gabriel Castañeda in Rietz

Austromexikaner Gabriel Castañeda widmet sich in seinem neuesten Stück der Empörung. Denn Empörung liegt im Trend! Ob über Wurstnudeln oder Amazon, dem Campingurlaub, bis hin zu den Dread gelockten Frisuren und dem Winnetou Faschingskostüm: Irgendwer regt sich sicher auf. Da kann dem Mexikaner aus Tirol schon mal ein „Hardigatti“ entkommen. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

Lydia Prenner-Kasper in Kufstein

Die Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper kommt mit ihrem Prorgamm „Damenspitzler“ am Samstag nach Kufstein. Mit akrobatischer Wortwahl und bildhafter Sprache steht ein vergnüglicher Abend bevor. Beginn ist im Kulturquartier um 20 Uhr. Tickets gibt es HIER.

Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper kommt für einen unterhaltsamen Abend am Samstag nach Kufstein. © lynephotography.com

Nils Kugelmann Trio in Achenkirch

Nils Kugelmann ist ein junger, mehrfach ausgezeichneter deutscher Musiker und Komponist, der mit seinen Mitspielern, dem Pianisten Luca Zambito und dem Drummer Sebastian Wolfgruber mit einem unverwechselbaren Bandsound bei renommierten Festivals und Jazzclubs für Furore sorgt. Am Samstag kann man das Trio im Gerhard Bosak Saal im Alten Widum in Achenkirch erleben. Karten gibt es HIER.

Christoph Fritz in Innsbruck

Kabarettist Christoph Fritz kommt am Samstag mit seinem zweiten Soloprogramm „Zärtlichkeit“ um 20 Uhr ins Treibhaus in Innsbruck. Humor ist garantiert. Karten dazu gibt es HIER.

Weiches Gesicht, harte Pointen: Christoph Fritz am Samstag im Treibhaus © Luca Gasser

Ziemlich beste Freunde in Kufstein

Am Samstag präsentiert die Arche Noe eine Bühnenadaption des gleichnamigen modernen französischen Filmklassikers. Bei der Produktion wird es auch musikalisch. Carina Kruckenhauser wird die Inszenierung von Stefan Bric stellenweise mit ihrem Klavierspiel untermalen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Mehr Infos HIER.

90er- und 2000er-Party in Innsbruck

Im B1 in Innsbruck wird am Samstag die wilde Welt der 90er zurück in die Gegenwart geholt. Mit 90er- und 2000er Partysound laden DJ Benni Bee und DJ Mike Piller ab 21.30 Uhr ein, zu den Backstreet Boys und den Spice Girls und vielen weiteren HeldInnen abzugehen. Mehr dazu HIER.

Musikalisches Dreierlei in der p.m.k.

Drei Bands aus drei Genres beehren am Samstagabend die p.m.k. Neon Lies, Exwhite Placid und Kalte Hand sorgen mit Darkwave, Garage-Punk und Post-Punk für einen musikalischen Strauß aus knarzenden Synthies und lauten Gitarren. Los geht's um 20 Uhr, mehr Infos HIER.

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at

📅 SAMSTAG bis SONNTAG (24. und 25. Februar)

Ausstellung „Vom kleinen Saurier zum Ritter Rost“ in Hall

Eine illustre Gästeschar besucht die Burg Hasegg: der ängstliche Ritter Rost, das mutige Burgfräulein Bö und der freche Feuerdrache Koks. Normalerweise bewohnen sie eine eiserne Burg und erleben fabelhafte Abenteuer in Schrottland. Ihr Erfinder ist der deutsche Zeichner und Autor Jörg Hilbert. Sein Frühwerk zeigte Hilbert dem Tiroler Künstler Paul Flora. Über dessen Nachlass kamen die Zeichnungen in der Bibliothek des Ferdinandeums kürzlich wieder zum Vorschein. Es geht also auf eine Reise in den Fabelwesenwald zu Ritter Rost und seinen Freunden. Öffnungszeiten sind jeweils von 10 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

Fräulein Bö mit sprechendem Hut, Koks der Drache und Ritter Rost mit seinem Teddybär. © Jörg Hilbert, Annette Benz Verlag

📅 SONNTAG (25. Februar)

The Magical Music of Harry Potter in Innsbruck

Zukünftige ZaubermeisterInnen aufgepasst. Die Harry Potter Filme benötigen keine Vorstellung. Die magische Filmreihe um den britischen Zauberlehrling hat eine ganze Generation von jungen LeserInnen und KinogängerInnen geprägt. Nun wird die Musik der Serie auf die Bühne gebracht. Bei „The Magical Music of Harry Potter“ steht der Soundtrack aus allen acht Filmen und dem Heaterstück auf dem Programm. Auf die BesucherInnen warten Original-Darsteller, Starsolisten und ein Orchester, das die musikalische Welt von Harry Potter zum Leben erwecken. Das Publikum erlebt an diesem Abend ein musikalisches „Best of Harry Potter“ aus allen acht Filmen und dem Theaterwerk. Beginn im Congress in Innsbruck ist um 15 Uhr, Karten gibt es HIER.

Reutte on Ice Closing Party

Mit Ende Februar endet auch das diesjährige Reutte on Ice. Gebührend zu Ende geht dies stilecht mit einem musikalischem Rahmenprogramm. Gleich drei musikalische Acts können ab 15 Uhr auf der Eisfläche erlebt werden. BesucherInnen können sich auf Red Hot Rock n'Roll, Mama and the Gang und BÄÄM & Brass freuen. Der Eintritt ist frei, alles zu den auftretenden KünstlerInnen HIER.

Mit Sonntag schließt Reutte on Ice für diesen Winter seine Pforten. © Helmut Mittermayr