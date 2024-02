Mehr als 150 Lkw von der A13 geholt, Lawinengefahr sorgt weiter für Sperren in Tirol

Die Brennerautobahn war am Freitag nach heftigen Schneefällen in Richtung Süden stundenlang komplett gesperrt. Verantwortlich waren Dutzende hängengebliebene Lkw. Autofahrer, die im Stau standen, wurden von Einsatzkräften mit Lebensmitteln versorgt. Die Brenner- und die Villgratentalstraße sind auch am Samstag weiterhin gesperrt.