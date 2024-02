Unfälle, Staus und Kettenpflicht: Starker Schneefall sorgt für Verzögerungen auf Tirols Straßen

Innsbruck – Die prognostizierten starken Schneefälle am Freitag in Tirol sorgen für Behinderungen im Straßenverkehr. So muss man auf der Brennerautobahn (A13) zwischen Schönberg und Brennerpass mit Verzögerungen rechnen. Stau gibt es derzeit auch auf der Zillertalstraße (B169) zwischen Stumm und Schlitters. Auf der Inntalautobahn (A12) bei Kufstein in Richtung Bayern staut es sich ebenfalls, zudem ist das Stadtgebiet in Kufstein überlastet. Verzögerungen gibt es auch auf der Seefelder Straße.