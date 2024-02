Bevor die Ehe zu Ende geht

Pechtl-Schatz: In der Praxis werden in einem Ehevertrag vorwiegend finanzielle Angelegenheiten sowie die Vermögensaufteilung geregelt. Eine vertragliche Regelung ist außerdem sinnvoll, wenn ein Unternehmen in die Ehe eingebracht wird oder der Wunsch besteht, dass jeder Partner über sein Vermögen frei verfügen kann, dies auch im Falle der Scheidung. Im Ehevertrag kann der gesetzliche Zugewinnausgleich ausgeschlossen oder modifiziert werden. Wird eine Wohnung oder ein Haus in die Ehe eingebracht und soll diese Immobilie während der Ehe von beiden Partnern bewohnt werden, so kann die Einbeziehung in die Aufteilung ausdrücklich ausgeschlossen werden oder in die Vermögensaufteilung nach der Scheidung mit einbezogen werden.