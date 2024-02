Schnee juhee? Was sagen Passanten in Innsbruck zum Winter-Comeback

Der erste Schnee nach teils frühlingshaften Wochen sorgt nicht nur für winterliche Stimmung in Tirol, sondern auch für Staus, Straßensperren, Unfälle und Stromausfälle. Die Fußgängerinnen und Fußgänger in der Innsbrucker Innenstadt können das gelassen sehen. Was halten sie vom Winter-Comeback in Tirol? Kommt da Freude auf oder wurden sie kalt erwischt?