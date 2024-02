César-Filmpreise: Sandra Hüller wird beste Schauspielerin

Das Justizdrama "Anatomie eines Falls" hat bei der Vergabe der französischen César-Filmpreise am Freitagabend triumphiert. Der Film der französischen Regisseurin Justine Triet ging mit insgesamt sechs Preisen nach Hause, darunter auch der für die beste Regie. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller gewann für ihre Leistung in dem Film über eine deutschen Schriftstellerin, die verdächtigt wird, ihren Mann ermordet zu haben, die Auszeichnung als beste Schauspielerin.

Sie fühle sich sehr geehrt, vor allem als Deutsche, sagte Hüller am Freitag bei der Vergabe in Paris. Die 49. César-Zeremonie fand in der legendären Pariser Konzerthalle Olympia statt. Der César - benannt nach dem Bildhauer César Baldaccini - ist die französische Version der Oscars. Er wird seit 1976 verliehen.