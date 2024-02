Grüne wählten Lena Schilling mit klarer Mehrheit zur Spitzenkandidatin für die EU-Wahl

Graz – Die Grünen haben am Samstag die 23-jährige Umweltaktivistin Lena Schilling mit 96,55 Prozent zur Spitzenkandidatin für die EU-Wahl am 9. Juni gekürt. Beim Bundeskongress in Graz erhielt sie 252 von 261 gültigen Stimmen. Zuvor hatte sich Schilling in ihrer Rede vor den Delegierten einmal mehr als Kandidatin "fürs Klima und gegen Rechts" positioniert. Schilling nahm die Wahl dankend an und versprach, "laut, mutig und auch ein bisschen frech" sein zu wollen.