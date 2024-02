Kundl verlor das Halbfinal-Hinspiel in ÖEL gegen Hohenems

Es dauerte am Samstag bis zur Mitte des zweiten Drittels, bis im Halbfinale des Ö-Eishockey-Liga-Hinspiels in der Kundler Eisarena das erste Tor fiel. Und es waren die Gäste aus Hohenems, die in Person von Marcel Wolf den Durchbruch schafften. In der Folge erhöhten die „Steinböcke“ auf 0:3, bevor Adrian Schuster auf Vorlage des Schweden Patrik Lukas Lithen der Anschlusstreffer zum 1:3-(0:0, 0:1, 1:2)-Endstand gelang. Das Rückspiel steigt am kommenden Samstag.